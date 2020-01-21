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Güncel

Karnı ağrıdığı için doktora gitti, iç organlarının ters olduğunu öğrendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Şükrü Karacan (53) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kontrolde iç organlarının ters olduğunu öğrendi.

AA21.01.2020  15:52 - Güncelleme: 21.01.2020  15:52

Menderes Mahallesi'nde yaşayan otobüs şoförü Karacan, karın ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi genel cerrahi kliniğine başvurdu. Uzman doktor Güvenç Diner, yaptığı muayenede Karacan'ın safra kesesinde taş olduğu ve hastanın tüm iç organlarının ters yerde olduğunu tespit etti.

Yıllar sonra iç organlarının ters konumda olduğunu öğrenerek şaşkınlık yaşayan Karacan, safra kesesi alınarak sağlığına kavuştu.

Şükrü Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada doktorun organlarıyla ilgili söylediklerine inanamadığını, daha sonra korku yaşadığını belirterek "Ancak doktorum bana bu durumun bir sakıncası olmadığını söyleyince rahatladım." dedi.

Doktor Güvenç Diner, hastanın organlarının yerleşiminin ters olması dolayısıyla özel bir ameliyat yaptıklarını dile getirerek "Organların tamamen yer değişimi, sağ ve sol pozisyon olarak ters olmasına ilişkin durum tıpta nadir gözükür." dedi.

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