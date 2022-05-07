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Güncel

Karısı tarafından bıçaklanan adam kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan E.B, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 209 Sokak'ta oturan E.B. (26) ile eşi Doğukan B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan Doğukan B, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doğukan B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.B, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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