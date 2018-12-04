Karısını öldüren sanık 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Levent Akgül ve avukatı hazır bulundu.

İki çocuk babası Akgül (33), savunmasında, olaydan bir gün önce, ayrı olduğu karısının yaşadığı eve gittiğini, içeriden erkek sesi geldiğini, kapıyı çalmasına rağmen açılmaması üzerine polise haber verdiğini söyledi. Akgül, karısının 20 dakika sonra kapıyı açtığını belirtti.

Evde saklandığını öne sürdüğü kişiyi içeride bulamayan polis ekiplerinin, komşu çocuklarının çektiği ve içeride biri olduğunu gösterin videoyu vermeleri üzerine tekrar arama yaptığını ifade eden Akgül, Ç.D. isimli erkeği evde yakaladıklarını aktardı.

Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Akgül, cinayet günü yaşananları şöyle anlattı:

"Yaşananlara rağmen olay günü, eşimi affetmek ve her şeyi ile kabul etmek için görüşmek istedim. Telefonda konuştuğumda, Kayseri'de bulunan bir alışveriş merkezinin teras katında olduğunu söyledi. Yanında bulunan erkek ile telefonda beni görüştürdü. Ben de tuzak olacağını düşünüp kendimi korumak amaçlı yanıma ruhsatsız tabancamı aldım. Tabancamın ağzında mermi vardı. Buluştuğumuzda barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim. Eşim, barışmak istemedi, erkekliğime laf etti, beni aldattığını söyledi. O an kendimi kaybettim. Yanımda getirdiğim tabanca ile sıktım. Çok pişmanım, çok seviyordum. Böyle olmasını istemezdim."

Üç tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanığa, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Kayseri kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde 31 Ekim'de buluşan Levent ile karısı Emine Akgül arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Levent Akgül yanında bulunan tabanca ile karısına ateş etmişti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamıştı. Kaçan koca, polis ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.