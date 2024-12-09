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Güncel

Karısının arkadaşını öldürdü, eşini de ağır yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karısının yemek yediği kişiyi bıçakla öldüren kişi, eşini de ağır yaraladı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
Karısının arkadaşını öldürdü, eşini de ağır yaraladı
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Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçiye giden Aykut E, eşi Mavuş E. (29) ile Hayrullah K'yi (35) yemek yerken gördü.

Aykut E, Hayrullah K'yi boğazından, eşini de vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde Hayrullah K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Aykut E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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