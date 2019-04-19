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Karıştığı kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kavşakta çarptığı aracın sürücüsü, kazanın şokuyla fren yerine gaza basınca önce başka bir araca, ardından da kaldırıma çıkıp bir ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaza Aydınevler Mahallesi 5546 Sokaktaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Yaşar yönetimindeki 07 ADT 190 plakalı otomobil, Mehmet Ay’ın kullandığı 07 FZJ 78 ve kavşakta beklemekte olan Mutlu Paldır’ın kullandığı 07 AAD 582 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sırasında sürücüsünün panikle fren yerine gaza bastığı 07 ADT 190 plakalı otomobil, önce yanındaki bir araca çarptı, ardından yol kenarında bulunan iş yerinin önüne çıkıp tabelaya çarparak durabildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve kimsenin yaralanmadığı kazada, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, uzun süre kazanın etkisinden kurtulamadığı görüldü.

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