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Karkamış Gümrük Kapısı'na kurulacak sahra hastanesi için ekipler çalışmaya başladı

Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na kurulacak sahra hastanesi için UMKE ekipleri çalışmalarına başladı.

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Gaziantep'in Suriye sınırında yer alan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısına, sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlandı.
 
Gaziantep ve Hatay'da görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sağlık Bakanlığı tarafından verilen talimatla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurmak üzere için çalışmalara start verdi.
 
Çadır ve sedye kurulumlarını gerçekleştiren ve zemin yalıtımını da tamamlayan ekiplerin çalışmalarının iki gün içinde tamamlanmsı bekleniyor.
 
Sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya birden ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu belirtildi.
 
Öte yandan, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı bigisi verildi.
 
(Diriliş Postası)

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