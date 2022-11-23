Karkamış'ta YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Karkamış Kaymakamlığı ekipleri, ilçedeki hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sonucunda, 2 evin ve 1 tırın kullanılamaz hale geldiği, 3'ü ağır olmak üzere 102 evde hasar oluştuğu, 4 otomobilde ise zarar meydana geldiği belirlendi.

- SALDIRININ İZLERİ SİLİNİYOR



Bu arada, ilçedeki terör saldırısının izleri de yapılan çalışmalarla siliniyor.

Kurum yetkilileri ve vatandaşlar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen roket-havanlı saldırıda oluşan hasarları gideriyor. Hasar gören okullarda ise tadilat işlemleri yapılıyor.

Etiler Mahallesi'ndeki evi zarar gören Reşat Mustafa, evinin pencere ve kapılarının saldırıda zarar gördüğünü belirtti.

Mustafa, "Roket düştüğünde evdeydim. Parçaları eve geldi. Evin içi hep cam parçaları doldu. Çocuklar da Gaziantep'e gittiler. İki gündür evdeki camları temizliyorum. Allah'tan bulsunlar." dedi.