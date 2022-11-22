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Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

AA22 Kasım 2022 Salı 10:52 - Güncelleme:
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı
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Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karkamış ilçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına terör örgütü tarafından dün atılan roket-havanın isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.

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