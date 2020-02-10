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Güncel

Karla kaplanan İğneada Longoz Ormanları görsel şölen sunuyor

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ağaçların karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

HABERİN
VİDEOSU
AA10.02.2020  10:44 - Güncelleme: 10.02.2020  10:54

Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar kar yağışıyla beyaza büründü.

İçerisinde 5 gölü barındıran longoz ormanlarında seyrine doyulmayan kış manzaraları oluştu.

Yoğun kar nedeniyle yürüyüş ve derelere sarkan ağaç dalları, hiç eksik olmayan kuş sesleri ziyaretçilerine ayrı bir keyif sunuyor.

Longozlar, kamp yapmak ve kuşları gözlemlemek isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

- DENİZ VE GÖL YENİDEN BİRLEŞTİ

Kar yağışının ardından derelerdeki su seviyenin artması ile dünyada nadir görülen, göller ile denizin birleşmesi ise eşsiz bir doğa harikası olarak dikkati çekiyor.

Yaz aylarında suların azalması ile deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bu günlerde Erikli ve Mert göllerinin deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

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