Karları temizlemek için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen adam öldü

DHA 8 Şubat 2022 Salı 14:47 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:47

Olay, sabah saatlerinde Ovacık ilçesi 94 Mahallesi'nde meydana geldi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Ovacık ilçe merkezinde Hüseyin Biter, temizlik yapmak için 3 katlı evin çatısına çıktı. Biter, bacayı ve karları temizlerken, dengesini kaybedip aşağı düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Biter, ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Biter, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Biter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.