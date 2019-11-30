Karlov cinayetini ve 17/25 Aralık’ı unutmayalım

AYM, örgütsel yapının niteliğine değinmeden, soyut ifadelerle iptal kararı vermesini mahsurlu görüyorum. Devletin karar alma mekanizmaları içerisinde bu tür emir komuta ile birlikte ne denli tehlikeli suikastlere girildiğini hep beraber gördük. Devlet içerisinde çok ciddi marazlar vardı. Bir tanesi Karlov Suikasti, unutmayalım, çok tarihi önemde bir örnektir. Bir diğer örnek de 17/25 Aralık sürecindeki normal yargısal, hukuki işlem gibi kamuoyuna sunulan meselenin geri planında devleti çökertme süreci olarak devam etti.