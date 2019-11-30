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Karlov cinayetini ve 17/25 Aralık’ı unutmayalım

TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı: Öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin, karşımızdaki yapının klasik, alışılagelmiş yapıda olmadığı gerçeğini atladığını söylemek gerekir. Kendini gizlemeyi bir metot olarak kullandığını, klasik terör örgütlerinden farklı olarak bu gizlenmeyi salkım tanesi metoduyla kendi içerisinde de sürdürdüğünü görüyoruz.

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AYM, örgütsel yapının niteliğine değinmeden, soyut ifadelerle iptal kararı vermesini mahsurlu görüyorum. Devletin karar alma mekanizmaları içerisinde bu tür emir komuta ile birlikte ne denli tehlikeli suikastlere girildiğini hep beraber gördük. Devlet içerisinde çok ciddi marazlar vardı. Bir tanesi Karlov Suikasti, unutmayalım, çok tarihi önemde bir örnektir. Bir diğer örnek de 17/25 Aralık sürecindeki normal yargısal, hukuki işlem gibi kamuoyuna sunulan meselenin geri planında devleti çökertme süreci olarak devam etti.

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