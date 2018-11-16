Karlov suikastına ilişkin hazırlanan iddianamede 1 numaralı şüpheli teröristbaşı Gülen oldu

FETÖ lideri Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak iddianamede yer alırken, örgütün tepe yöneticileri arasında yer alan Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu da şüpheliler arasında. Suçlama, “anayasayı ihlal”, “kasten öldürme”. Suikast anının TRT’de yayınlanması nedeniyle şüpheli TRT çalışanlarının dosyası ise ayrıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, Andrey Karlov’u 19 Aralık 2016’da sergi açılışında öldürmüştü.

ŞEMALI İDDİANAME

Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı yaklaşık 600 sayfalık iddianame onay için ilgili başsavcıvekiline sunuldu.

Şüphelilerin örgütteki konumlarına ve suikasttaki rollerine göre hazırlanan şema da iddianameye konuldu. Karlov suikastının, Türkiye’yi zor duruma düşürmek ve Rusya ile ilişkilerini bozmak amacıyla gerçekleştirdiği savunuldu.

TALİMAT SÖGÜT’TEN

İddianamede şüpheli Emre Uslu’nun da suikast sonrası sosyal medyadan attığı tweet’lerle saldırıyı FETÖ’nün dışındaki başka örgütlere yönlendirmeye çalıştığı anlatıldı. İddianameye göre, Karlov suikastını azmettirdiği ve saldırgan polis memurunun mail’lerindeki mesajları sildiği iddia edilen eski BTK çalışanı tutuklu Şahin Söğüt’ün, suikasttan 10 gün önce, polis Altıntaş’ın Keçiören’deki evinin yakınlarında baz kaydı tespit edildi. Altıntaş’ın bu görüşmeden sonra suikast hazırlığı yapmaya başladığı ve suikastın talimatının da Söğüt tarafından getirildiği öne sürüldü.

(Hürriyet)