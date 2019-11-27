Karlov suikastinde 6 TRT çalışanına FETÖ davası

Büyükelçi Karlov’un Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin TRT ana haberde yayınlanmasına ilişkin TRT personellerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Merkez Haber Sorumlusu S.Y., muhabir H.İ. ve kurgucu İ.N.’nin FETÖ’ye üye olduğunun belirlendiği, bu kapsamda şüphelilerin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanmaları talep edildi. Haber Koordinatörü M.A.K., muhabir A.O.Ö. ve kurgucu Y.E.A.’nın ise “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılanması istenildi. İddianamede, bazı şüphelilerin FETÖ şirketlerinde çalıştığına dair kayıtların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, muhabir H.İ.’nin eşinin ankesör soruşturmaları kapsamında işlem gördüğü kaydedildi. Dönemin TRT Ana Haber Sorumlusu Erhan Çelik hakkında takipsizlik kararı verdi. İddianame, Ankara 14. Ağır Ceza’ya gönderildi.