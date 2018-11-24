Karlov’u AK Parti’nin iftarında vuracaklardı

SUİKAST PLANI: DİZİDEN

İddianamede, FETÖ ve arkasındaki istihbarat örgütlerinin, Rusya ile Türkiye’yi olası bir savaş durumuna getirmek gibi amaçlarla Karlov’un öldürülmesi kararı aldığı iddia edildi. Suikast planın ABD’deki örgütsel toplantılarda Ocak 2016 tarihinde yapıldığı belirtildi.

Gülen’in onayıyla, Samanyolu TV’de yayınlanan “Nizama Adanmış Ruhlar” dizisinin 89. bölümünde konu edinen bir büyükelçiye yönelik suikast planının devreye alındığı iddia edildi.

İSTİHBARAT: MİT’İN FETÖ HÜCRESİNDE

Karlov suikastının “istihbarat eylemi” tarzındaki terör eylemi olduğu savunuldu. Soruşturmada, MİT’in içinde “bir FETÖ hücresi” tespit edildiği, bu hücrenin “19 Aralık 2016’daki eylemin istihbaratını sağladığı” iddia edildi.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ’NDE

Suikasta ilişkin hazırlıkların 2016 Şubat’ında başlandığı, bu amaçla Altıntaş’ın 27 Haziran 2016 tarihinde AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 9. büyükelçiler iftar programına koruma kılıfı altında katılarak öldürmek için hazırlıklar yaptığı, ancak Karlov’un yurtdışına gitmesi nedeniyle programa katılmadığı için suikast girişimin iptal edildiği anlatıldı.

SİLSİLEYLE GÜLEN’E GİTTİ

“Eylemin planlaması ve sergi organizasyonu aşamasında görev alan” Şerif Ali Tekalan, istihbarat bilgilerini FETÖ içindeki MİT imamı olarak görev yapan Cengiz Özkan isimli şahsa iletti. İddianamede “İletilen bilgilerin bu silsile içerisinde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’e kadar iletildiği tespit edilmiştir” iddiasına yer verildi.

Şüpheli Vehbi Kürşad Akalın’ın ifadesinde Rusya savaş uçağının düşürülmesinde sonra cemaat abisi konumundaki Hüseyin Kötüce’nin kendisinden, “Rusya Federasyonu’nun elçiliğinin güvenliğinin nasıl olduğunu ve ne şekilde sağlandığını sorduğunu, kendisine Büyükelçi Andrey Karlov ile ilgili ve şahsın kişiliği ile alakalı bilgiler verdiğini, güvenlikle ilgili bir şirketin ana kapıda nöbet tuttuğunu, bazen olası eylemlere karşı polisin dışarıda sokakta güvenlik sağladığını” anlattığı belirtildi. Akalın’ın ifadesinde, büyükelçinin Türkiye’de kendisini güvende hissetmesi nedeniyle koruma kullanmadığını kendisinin bildiğini, bu hususu şüpheli Kötüce’ye ilettiğini söylediği de iddianamede yer verildi. Şüpheli Kötüce de ifadesinde, üstü konumunda bulunan Sadık Kod adlı şüpheli Cemal Karaata’nın “Büyükelçinin kimler tarafından korunduğu”, “koruma kullanıp kullanmadığı”, “Rusya Büyükelçiliği içerisindeki çalışan ajanların etnik kökenlerinin ne olduğunu ve bildikleri dillerin ne olduğu” gibi soruları sorduğunu anlattı. Kötüce, eski MİT mensubu Vehbi Akalın’dan aldıkları bilgileri “Ubuntu” isimli programa yazarak Sadık kod adlı Karaata’ya verdiğini iddia etti.

KURAN’DAN ALINTI

- İddianamede, “Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de” ifadesi kullanılarak İsra Süresi ve Maide süresinden alıntılar yapılarak, “Dinimizin masum bir insanın öldürülmesine izin vermemesine rağmen FETÖ tarafından Altıntaş’ın saldırı eylemine şehitlik ve cennet motivasyonuyla hazırlandığı eylemi gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

EYLEM SONRASI DA PLANLANDI

- İddianamede eylemin bir FETÖ saldırısı olmadığı imajı yaratmak için örgütün çalışma yaptığı ve önceden saldırgan Altıntaş’ın ilişkilerini ayarladığı görüşü savunuldu.

TALİMAT HATSIZ TELEFONDAN

- Altıntaş’ın iki telefon kullandığı, eylem talimatını hatsız cep telefonu üzerinden aldığı, ikinci akıllı telefonu soruşturmayı uzatmak ve başka mecralara yöneltmek için bıraktığı iddia edildi.

İDDİANAMEDE TRT YORUMLARI

- Suikast görüntülerinin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili değerlendirme de iddianameye girdi: “Büyükelçinin konuşmayacağını bildirmesine rağmen TRT’nin ekip gönderdiği, yayınlamama kararı verildiği halde TRT 1 Ana Haber’den Muhammet Ensar Çakır tarafından Erhan Çelik’in talimatıyla görüntülerin yayına hazırlandığı, Kezban Bülbül’ün kararı bildiği halde ekibi uyarmadığı, yaşanan gelişmelerin gerçekleşen saldırı ile bağlantılı olduğu, bu hususun habercilik ve haber yapma kavramları ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır.”