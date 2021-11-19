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Kars Harakani Havalimanı'nda 'uçak kazası' tatbikatı

Kars Harakani Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapılırken, piste iniş sırasında kaza kırıma uğrayarak, yangın çıkan uçağa 50 saniyede müdahale edildi. Senaryoya göre, 150 yolcunun bulunduğu uçaktaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 09:54 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 09:54
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Kars Harakani Havalimanı Müdürü Fevzi Akdeniz'in yönetiminde yapılan tatbikatta; Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri, Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Senaryo gereği, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Kars'a yolcu taşınan uçak, piste iniş sırasında kaza kırıma uğradı. Motor ve gövde bölümünde yangın çıkan uçağı gören hava trafik kontrol görevlisi, 'acil durum' butonuna bastı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 6 kişilik mürettebatı ve 150 yolcusu bulunan uçaktaki yangına 50 saniye içinde müdahale etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler, koordineli olarak yaralıları kurtardı. Yaralılar, sedyeyle taşındıkları ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ekiplerin tecrübe kazanmasını ve olası olumsuz durumlara karşı hazır olmasını sağlamak amacıyla yapılan tatbikat, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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