''Kars Lojistik Merkezi'nden 417 bin ton yük taşındı''

DHA 20 Kasım 2021 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 16:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerinin altını çizerek bakanlığın yatırımlarında demir yolunun payını yüzde 60'lara kadar çıkaracaklarını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, yolcu taşımacılığı ile birlikte yük taşımacılığı yatırımlarına da önem verdiklerini belirtip, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılmasıyla artık Uzak Doğu'dan Uzak Avrupa'ya kadar kesintisiz ortak koridordan demir yolu işletmeciliği başladı. Pekin'den Londra'ya artık trenlerimiz sık sık ticarete, lojistiğe başladılar. Kuzey koridor olan Rusya'dan geçen koridordaki kapasitenin yüzde 30'unu ülkemizden geçen orta koridora almak hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve politikalarımız devam ediyor. Yapımı devam eden hızlı tren hatlarının işletmeye alınmasıyla birlikte bu hatlarda yük taşımacılığı da yapılabilecek. 19 Kasım itibarıyla Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında toplam bin 262 tren, 26 bin 214 konteyner ile 1 milyon 419 bin 686 ton yük taşındı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattından taşınan yüklerin elleçlenmesi amacıyla Kars Lojistik Merkezi'ni kurduklarını belirterek, "412 bin ton taşıma kapasitesi ile 400 bin metrekare lojistik alan kazandırıldı. Merkezde toplam 19 adet demir yolu hattı bulunuyor. Kars Lojistik Merkezi'nin açılmasından bu yana 349 tren ile 417 bin ton yük taşındı. Orta koridor, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açılmasıyla birlikte işlevsel hale geldi ve Kars'ı önemli bir merkez haline getirdi. Bundan sonra bu aktiflik artarak devam edecek. Kars Lojistik Merkezi'nin altyapı çalışmaları tamamen bitti. Bu merkezin ikinci etap çalışmaları hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.