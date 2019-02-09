Kars merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda aralarında Yarbay, Yüzbaşı ve Üsteğmen’inde bulunduğu 16 rütbeli asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 1 yüzbaşının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.