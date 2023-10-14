Kars Milli İrade Platformu İsrail zulmünü protesto etti

Kars Milli İrade Platformunca İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kentte protesto edildi.

Sultan Alparslan Külliyesi'nde "Filistin'e destek, siyonizme lanet" sloganıyla bir araya gelenler, "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Direniş kazanacak", "Kudüs ümmetin kalbidir" yazılı dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Platform adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Altun, Filistinlilerin yanında olduklarını belli etmek ve abluka altındaki Gazellilerin seslerini dünyaya duyurmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Altun, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve ihtiyarların öldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara'da büyük bir mitingle siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye'den ses veriyoruz. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur.' diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız."

Konuşmaların ardından grup, İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.