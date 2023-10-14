İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kars Milli İrade Platformu İsrail zulmünü protesto etti
Güncel

Kars Milli İrade Platformu İsrail zulmünü protesto etti

Kars'ta İsrail'in saldırılarını kınayan Milli İrade Platformu, Filistinlilerin yanında olduklarını belli etmek ve abluka altındaki Gazellilerin seslerini dünyaya duyurmak üzere bir araya geldiklerini bildirdi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
Kars Milli İrade Platformu İsrail zulmünü protesto etti
ABONE OL

Kars Milli İrade Platformunca İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kentte protesto edildi.

Sultan Alparslan Külliyesi'nde "Filistin'e destek, siyonizme lanet" sloganıyla bir araya gelenler, "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Direniş kazanacak", "Kudüs ümmetin kalbidir" yazılı dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Platform adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Altun, Filistinlilerin yanında olduklarını belli etmek ve abluka altındaki Gazellilerin seslerini dünyaya duyurmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Altun, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve ihtiyarların öldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara'da büyük bir mitingle siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye'den ses veriyoruz. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur.' diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız."

Konuşmaların ardından grup, İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

  • Karsta İsrail saldırıları
  • Milli İrade Platformu
  • Gazze ablukası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.