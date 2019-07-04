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Karşı şeride geçen panelvan, tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, karşı şeride geçen panelvanın tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Kaza, gece saat 21.00 sıralarında Aydın’ın Buharkent ile Kuyucak ilçeleri arasında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre; Hakkı Emir (55) yönetimindeki 09 JA 910 plakalı panelvan, Kuyucak’a bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüj üzerinden karşı şeride uçarak Denizli istikametinden İzmir istikametine seyir halinde bulunan R.K. yönetimindeki 44 PS 539 plakalı meşrubat yüklü tırla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada panelvan araç hurdaya dönerken araçtan karayoluna savrulan panelvan sürücüsü Hakkı Emir’in eşi Fadimana Emir ile aile dostları olduğu öğrenilen Ayşe Kılıç olay yerinde feci şekilde yaşamını kaybetti. Kaza sırasında sürücü Hakkı Emir ile torunu Arda Emir yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Söke’de pastacılık yaptığı öğrenilen Emir ailesinin Konya Akşehir’de bulunan yakınlarının yanına tatile gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Öte yandan TIR sürücüsü R.K., feci kaza nedeniyle olayın şokunu atlatamadığını ifade ederek, “Karşı şeritten refüjleri, kaldırımları aşarak taklalar atarak uçarak üstüme geldi" dedi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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