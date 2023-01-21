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Karşı yönden gelen iki araç çarpıştı: 3 kişi yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 14:08 - Güncelleme:
Karşı yönden gelen iki araç çarpıştı: 3 kişi yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dere köy yolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden eski Filyos yolu istikametine seyir halinde olan Ş.B.'nin (75) kullandığı 67 LC 063 plakalı araç, karşı yönden gelen R.D. yönetimindeki 67 ACY 770 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Meydana gelen kazada Ş.B., R.D. ve S.D. adlı 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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