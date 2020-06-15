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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı: 1 ölü

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 16:24 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:24
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Havran ilçesi D 230 Karayolunun 3. kilometresinde alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Doğrualp’e (71), Havran istikametinde gelmekte olan M.B. yönetimindeki 20 ADP 994 plakalı otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Zeki Doğrualap olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. D 230 Karayolunun bir bölümü kaza nedeniyle kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Savcılık incelemesinin ardından Zeki Doğrualp’in cenazesi Havran Devlet Hastanesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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