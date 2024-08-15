İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2024 Perşembe / 10 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6301
  • EURO
    37,1696
  • ALTIN
    2652.59
  • BIST100
    9830.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karşıya geçen yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı
Güncel

Karşıya geçen yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan Ahmet Düzgüner(64) hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücü ve arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.

DHA15 Ağustos 2024 Perşembe 07:28 - Güncelleme:
Karşıya geçen yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı
ABONE OL

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BKN 853 plakalı hafif ticari araç, Aksaray istikametine ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Düzgüner'e (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Düzgüner yola savrularak ağır yaralandı, araçta bulunan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ise yaya olarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Düzgüner'e ilk müdahalede bulunarak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı Düzgüner'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.