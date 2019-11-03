Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA & İHA
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.