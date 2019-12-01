Kars'ta korkutan deprem!

Son dakika... AFAD: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 9.07'de 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
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