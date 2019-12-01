Kars'ta korkutan deprem!

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Son dakika... AFAD: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 9.07'de 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.

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