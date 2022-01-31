Kars'ta 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Vatandaşların konuşmaları kaydedildi
Taşlıharman caddesi üzerinde bulunan binada çıkan yangından bina sahiplerinin haberi olmadığı ortaya çıktı. Dumanı gören vatandaşların itfaiyeyi aramasıyla bölgeye polis ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle facianın da önüne geçilmiş oldu. Vatandaşların yangın anında konuşmaları anbean kaydedildi.
İşte o konuşmalardan bazıları:
"Hiç kimse sahip çıkmıyor binaya! O yangın var. Bacadandır, bunlar kömür kullanıyorlar. Ama baca nasıl yandık ki, burada mı oturuyorsun? Gel bak, yanıyor orası, çatıya baktınız mı?"
Öte yandan kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Yangının nedeni araştırılıyor.