Kars'ta dün kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması drone destekli sürüyor

Paslı köyünde dün öğle saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin en büyük kızları Sedanur Güzel'i aramak için sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda Kars İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekipleri, AFAD, UMKE ve vatandaşlar yer aldı.

İz takip köpeği "Atak"ın da kullanıldığı aramalarda köydeki evleri tek tek inceleyen ekipler, drone desteğiyle ev ve arazide çalışmalarını sürdürüyor.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da köyde Sedanur Güzel'in ailesiyle görüşerek bilgi aldı.

"Kimseyle bir sorunumuz, münakaşamız yok"

Baba Abdullah Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ta çalıştığını, köye geldiğinde kızının kaybolduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Çocuğumun kaybolduğunu öğrenince aramaya başladık, dün gece saatlerine kadar aradık." dedi.

Kızının eve yakın bölgelerde oynadığını ve gezdiğini anlatan Güzel, "Kimseyle bir sorunumuz, münakaşamız yok, kızım buralarda gezerdi evin etrafında, harmanda, buraların dışında başka yerlere çok gitmezdi. Geçen sene trafik kazası geçirdi. Kızım kayboldu nereye gitti nasıl gitti bilemiyoruz, aramaya devam ediyoruz." diye konuştu.