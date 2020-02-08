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Kars'ta facianın eşiğinden dönüldü

Kars'ta aşırı buzlanan yolda kayan otobüs yan yattı, otobüsün şe devrilmesini yol arampolkenarında bulunan kar kütlesi önledi.

IHA08.02.2020  10:30 - Güncelleme: 08.02.2020  10:30

Iğdır’dan Sarıkamış’a yolcu götüren T.G.’nin kullandığı 65 NZ 926 plakalı yolcu otobüsü Kars’a 10 kilometre kala Ölçülü Köyü mevkinde yolun aşırılı buzlanmasından dolayı kayarak yan yattı. İçerisinde 28 yolcu bulunan otobüsün şarampole devrilmesini tipinin yol kenarına yığdığı kar kütlesi önledi.

Yan yatan otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine intikal eden AFAD ve jandarma ve trafik ekiplerinin yardımıyla yan yatan otobüsten çıkarıldı. Kara saplanarak şarampole devrilmeyen otobüste bulunan yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan trafik ekipleri ve jandarma Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, yolcu otobüsünün kaza yapmasında en büyük etkenin sis ve buzlanan yol olduğu öğrenildi.

Kars-Digor-Iğdır Karayolu kullanan sürücüler, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde trafik ekiplerince durdurularak tipi ve buzlanmaya karşı uyarılıyor. Kars-Iğdır Karayolu’nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

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