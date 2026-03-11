İSTANBUL 15°C / 6°C
Güncel

Kars'ta insan kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var

Kars'ta düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 organizatör ve Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İHA11 Mart 2026 Çarşamba 09:53
Kars'ta insan kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın yasa dışı yollarla göçmen taşıyacağı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine söz konusu araç takibe alınarak, saat 06.08 sıralarında Kars çevre yolunda durdurulmak istendi. Ancak araç sürücüsü polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan kovalamaca kısa süre sonra sona erdirildi ve araç durdurularak kontrol altına alındı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli ile birlikte Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Araç içerisinde bulunan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin kimlik tespit ve idari işlemleri başlatıldı. Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine sevk edilerek deport sürecinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına ve yasa dışı göçe karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kent genelinde düzensiz göçü önlemeye yönelik denetim ve operasyonların devam edeceği kaydedildi.

