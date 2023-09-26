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Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuktan sevindiren haber

Kars'ın Digor ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

AA26 Eylül 2023 Salı 23:44 - Güncelleme:
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuktan sevindiren haber
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İlçeye bağlı Kocaköy köyünde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Emin Çağdavul'un ailesi çocuklarından haber alamadı.

Aile fertleri ile komşular çocuğu bulamayınca köylülerden yardım istedi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Çağdavul, evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta köyün çıkışındaki arazide bulundu.

Çağdavul, sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.

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