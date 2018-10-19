Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars'ta kazara vurulduğu iddia edilen asker şehit oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaza kurşunuyla vurulan asker şehit oldu.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, Sarıkamış ilçesindeki Orbay Kışlası'nda kulübede nöbet tutan erler Ramazan Ş. ile Hakan A, şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan Ramazan Ş'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan A'nın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Hakan A, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hakan A'nın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Ramazan Ş. ise gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Haftanın vizyon filmleri

Haftanın vizyon filmleri

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA