Kars'ta kazara vurulduğu iddia edilen asker şehit oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaza kurşunuyla vurulan asker şehit oldu.
- AA
İddiaya göre, Sarıkamış ilçesindeki Orbay Kışlası'nda kulübede nöbet tutan erler Ramazan Ş. ile Hakan A, şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan Ramazan Ş'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan A'nın başına isabet etti.
Ağır yaralanan Hakan A, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hakan A'nın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Ramazan Ş. ise gözaltına alındı.
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