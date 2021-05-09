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  • Kars'ta Mehmetçik ile iftar yapan Bakan Soylu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
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Kars'ta Mehmetçik ile iftar yapan Bakan Soylu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit annelerini de telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 23:30 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 23:51
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Bakan Soylu, Kars'ta DSİ 24. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından, şehirde inşaatı devam eden polisevi ve gençlik merkezinde incelemede bulundu.

Süleyman Soylu, incelemeleri sırasında karşılaştığı kadınlara da karanfil vererek, Anneler Günü'nü tebrik etti.

Daha sonra kara yoluyla, Eren 15 operasyonlarının gerçekleştiği Çemçe Madur alanında bulunan, Kağızman ilçesindeki 1900 metre rakımlı Şehittepe Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, burada tören mangasınca karşılandı.

Jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile iftar yapan Soylu, burada görevli Jandarma Astsubay Çavuş Yavuz Selim Karakuş'un Muğla'da yaşayan annesi Gülsüm Karakuş'u arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Anne Karakuş'a, evladıyla birlikte olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Beraber iftar açtık. Burada büyük bir kahramanlık yapıyorlar. Arkadaşlarıyla beraber Kars Kağızman'da önemli bir üs bölgesini tutuyorlar." dedi.

Karakuş da Bakan Soylu'ya bu önemli günde nezaketi ve güzel sürprizi için teşekkür etti.

- Şehit annelerinin de Anneler Günü'nü kutladı

Bakan Soylu daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Demet Sezen'in annesi 68 yaşındaki Zeynep Köşker'i de arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Irak'ın Gara Bölgesinde Pençe Kartal 2 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilenlerin annelerini de arayarak Anneler Günü'nü kutlayan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kars'tayız, serhat şehrinde, şehitler diyarında... Harakanî Hazretleri'nin diyarında... Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü buradan kutluyor, ellerinden öpüyorum. Duam, tüm anneler, cennet annesi olsun." ifadesini kullandı.

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