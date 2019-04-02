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Kars'ta oylar tekrar sayılmaya başlandı

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazı kabul edildi. Oylar tekrar sayılmaya başlandı.

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Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul etti. Bunun üzerine Kars Adliyesi'nde 167 sandığın sayımına tekrar başlandı.

Partililer adliye etrafında toplanırken polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kars merkezinde 167 sandıkta 42 bin 154 oy kullanılmış bunlardan 40 bin 935 oy geçerli, bin 219'u ise geçersiz sayılmıştı.

Kars Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Bilgen 12 bin 41, MHP adayı Çetin Nazik 10 bin 812 oy almıştı.

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