Kars'ta PKK vahşeti! Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

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Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan çoban, silahla öldürülmüş olarak bulundu.

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Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Güldere'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri ve köy sakinlerince yapılan arama çalışmaları sırasında Güldere, terör açısından kritik bölge olarak nitelendirilen Çemçe bölgesindeki çadırda silahla öldürülmüş halde bulundu.

Güldere'nin cesedi, helikopterle Kağızman'a getirildi.

Teröristlerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sürüyor.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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