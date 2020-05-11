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Güncel

Kars'taki sahte karakol komutanları JASAT timinden kaçamadı

Kars'ta kendilerini karakol komutanı olarak tanıtıp köy muhtarlarını dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheli Adana'da yakalandı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:15
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini telefonda karakol komutanı olarak tanıttıkları köy muhtarlarından adaklık diye aldıkları hayvanları kasapta kestirip parasını dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin benzer dolandırıcılık suçlarını farklı şehirlerde de işlediğini saptadı.

Bunun üzerine Adana'da farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda iki şüpheli gözaltına aldı.

Benzer birçok dolandırıcılık olayına karıştıkları anlaşılan şüpheliler, haklarındaki yasal işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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