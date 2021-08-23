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Kars'ta selin izleri siliniyor

Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen selden etkilenen iki köydeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Öte yandan köydeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:26
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Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından yaşanan selde zarar göre Aynalı ve Ortalar köyü, çamur yığınlarından temizleniyor.

Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri ve komandolar da bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

Valiliğin talimatıyla sel bölgelerine görevlendirilen güvenlik güçlerine köy korucuları da destek oluyor.

Mehmetçik, küreklerle evlerdeki çamuru temizleyip selde zarar gören eşyaların taşınmasında köylülere yardım ediyor.

Öte yandan köydeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

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