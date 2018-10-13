Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars'ta sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Kars'ın Digor ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG/YPS propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, S.E, S.S, C.E, M.A, M.T, M.D, M.K, M.A, M.U.Z. ve M.E. gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genç kızların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü

Genç kızların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA