Kars’ta trafik ekiplerince havadan droneli trafik uygulaması yapıldı

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzce; Trafik Kazalarını Önleme Planı doğrultusunda, ülkemizde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, sürücüler üzerinde “ algılanan yakalanma riski duygusunu” sürekli ve en üst düzeyde tutmak için ülke genelinde havadan özel trafik denetimi yapılması planlanmıştır” denildi.

Açıklamada, “Kars’ın ve Kars Halkının huzur, sükun ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız olarak halkımızdan aldığımız destek ile devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda yapılan droneli trafik uygulamasına, trafik ekipleri de eşlik etti. Havadan ihlal yaptığı tespit edilen araçlar, trafik ekiplerine bildirilerek, gerekli yasal işlem yapılaması sağlandı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.