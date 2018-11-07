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Kars'taki uyuşturucu operasyonunda 6 'torbacı' yakalandı

Kars'ta 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sokaklarda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 kişiye yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S, S.E, S.N. ve B.İ. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

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