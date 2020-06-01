DHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:03

Merkez Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Zeynep-Nurettin Yıldız ailesinin 4 çocuğundan biri olan Filiz Yıldız, 10 yaşındayken geçirdiği felç sonrası yürüyemez oldu. Kış aylarında evinden çıkamayan, yazın ise günlerini sandalye üzerinde geçiren Filiz Yıldız'ın akülü araba istediğini öğrenen Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede temin edilen akülü arabayı Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yüksek ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Yunus ekipleri, Filiz'in Şehitler Mahallesi’ndeki evine götürdü. Evinin önüne konulan sandalyede oturan Filiz, kendisine getirilen akülü arabayı görünce büyük sevinç yaşadı.

Yıllardır beklediği akülü arabasına annesi Zeynep (58) ve ablası Türkan'ın (32) yardımıyla binen Filiz, polis memurlarından nasıl kullanacağına dair kısa bir ders aldı. Filiz, yeni arabasıyla evinin önünde hemen kısa bir tur attı. Akülü araba kullanımı konusunda abla Türkan'ı da bilgilendiren polis memurları, bir süre Filiz'in sürüşünü izledi. Polisleri çok sevdiğini söyleyen Filiz Yıldız, hayal ettiği akülü arabaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

‘ARTIK ARABASIYLA GİDİP GELEBİLECEK’

Eşini 10 yıl önce kaybeden anne Zeynep Yıldız, kızını mutlu görmenin sevincini yaşadığını vurguladı. Çok mutlu olduklarını ifade eden abla Türkan Yıldız ise "Filiz 20 yıl önce bir felç geçirdi. Doktorlara götürdük, bir çare bulamadık. Biz bugüne kadar Filiz'i bir yere götürürken iki kişi yardım ediyorduk. Sürekli annemle birlikte götürüp, getiriyorduk. Şimdi artık arabası var. Gönül rahatlığı ile arabasıyla gezdirebiliriz. Biz yine yardım ederiz ama kendi ayakları gibi bu arabasıyla gidip gelebilecek. Polislerimiz bu arabayı bize getirdi. Devletimiz sağ olsun. Bugün bizi çok mutlu ettiler. Bugün bizim için bir bayram oldu" diye konuştu.

Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yüksek ve polis memurları Yıldız ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı. Şehitler Mahallesi Muhtarı Ömer Bulut, emniyet güçlerine bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.