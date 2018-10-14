Kars’taki FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen aralarında esnaf ve kurum müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi, şafak vakti farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ilçe emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.