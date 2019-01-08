Kartal AİHL'nin 'Vefa Günleri' programında AK Parti Grup Başkanvekili Turan, öğrencilere hitap etti
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi uzun yıllardır devam ettirdiği Vefa Günleri programlarının 18. sinde Bülent Turan’ı ağırladı. Kartal AİHL 1994 yılı mezunlarından olan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan öğrencilere hitap etti.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi çatısı altında eğitim tarihi açısından önemli vazifeler üstlenmiş ve iz bırakmış isimler için Vefa Günü programı düzenleniyor. Okulun eski müdürlerinden, gece bekçisine, kütüphanecisine, eski okul aile birliği ve anneler birliği çalışanlarına, öğretmenlerden mezunlara kadar farklı isimler için yapılan Vefa Günü programlarının 18. sinde konuk Bülent Turan idi.
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda 2004 yılından günümüze Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri projesini uygulamaktadır. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ikinci mezunlarından olan Turan, öğrenciliğinde okul başkanlığı yaparak bireysel gelişimine ve sosyal çevresine katkılarda bulunmuştur.
Programın sunuculuğunu yakın zamanda İstanbul İl Öğrenci Başkanı seçilen Kartal AİHL okul başkanı Necip Fazıl Elmas yaptı. Bülent Turan’ı öğrenciliğinden tanıyan yakın arkadaşları kürsüye geldiler. Programda Turan’ın hayatına ve öğrencilik yıllarına ait birçok görsele yer verildi. Mezunların 3 kelimeyle Bülent Turan’ı anlattığı video ilgi çekti.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mithat Tekçam konuşmasında Vefa Günleri projesinin amacını şöyle anlattı, “Okulumuzda hizmet etmiş değerlerimize vefamızı göstermek, öğrencilerimizin onları tanımalarını sağlamak ve kurum kültürünü devam ettirmek.”
Bülent Turan konuşmasında, “İmam hatipli genç; ahlakıyla, bilgisiyle, birikimiyle herkese örnek olmalı. Okuduğunuz şehrin tarihine, kültürüne, mimarisine hâkim olmalısınız. Çağı ve bilhassa İslam dünyasındaki ilmî tartışmaları yakından takip etmek zorundasınız.” dedi. Konuşmasının ardından Bülent Turan’a hediye takdim edildi. Misafirler ve öğrencilerin topluca fotoğraf çekimiyle program son buldu.
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