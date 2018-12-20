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Kartal D-100 karayolunda kaza: 1 yaralı

Kartal D-100 karayolunda bir sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle uyuya kalarak kaza yaptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

  • İHA
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Olay, 05.00 saatlerinde, Kartal D-100 karayolu yan yol Soğanlık Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kadir K. yönetiminde ki 34 UOC 53 plakalı araç D-100 karayolunda ilerlerken, iddiaya göre direksiyon başında henüz bilinmeyen bir şekilde uyuya kaldı.
 
Uyuya kalan Kadir K. yan yolda önce kaldırıma daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu 112, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. kısa sürede olay yerine gelen ekipler, direksiyon başında uyuya kalıp ve araç içinde kitli kalan sürücüyü uyandırmak için uzun bir süre uğraştı. Yoğun uğraşlar sonucu aracın kapısını açan Kadir K. 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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