Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartamanı davası başladı
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri 3 sanık yargılanıyor.
- İHA
Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu ikisi tutuksuz üç sanık yargılanıyorken biri tutuksuz biri tutuklu iki sanık duruşmaya katıldı. Mağdurların bazılarının da duruşmaya katıldığı görüldü.
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