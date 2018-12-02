Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kartal'da 23 kaçak göçmen ile 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kartal'da, metruk binalarda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kaçak göçmen ile 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya Amirliği ekipleri, ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili metruk binalarda yaşayan kişilere yönelik olarak operasyon başlattı. İlçedeki birkaç adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği şarjörü, 25 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 DVD oynatıcı, 3 dijital fotoğraf makinesi ele geçirildi. Ayrıca çalıntı oldukları belirlenen çeşitli hırdavat malzemeleri ile 1 kompresör elde edildi.
 
Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. Türkiye'ye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 23 kişi, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Çalıntı hırdavat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi. İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilişkileri olduğu tespit edilen 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA