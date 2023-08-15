Kartal'da 48 bin TL'lik bisiklet hırsızlığı kameralara yansıdı

Olay, Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Siteye giren bir kadın ile bir erkek şahıs, apartmanın giriş kapasını kart ile açarak binaya girdi. Önce daire kapılarını zorlayan şüpheliler daha sonra binanın alt katındaki bodrumda bulunan bisikletlere yöneldi. Yaklaşık değeri 48 bin TL olan, birisi elektrikli birisi de katlanabilir olan üç bisikleti çalan şahıslar binadan uzaklaştı. Bisikletinin yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlığı görerek polise şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALDIĞI BİSİKLETE BİNEREK KAÇTI



Şahıslardan üç bisikletten birini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla apartmana gelen şüpheliler, etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını gören şüpheliler, çaldığı bisiklete binerek binadan uzaklaşıyor.

"TOPLAMDA 48 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"



Konuya ilişkin konuşan site görevlisi Bayram Özdemir, ' Bir kadın bir erkek kapıdan giriş yapıyorlar. Kadın sürekli sağı solu kontrol ediyor. Adam da buradan kapıyı açmaya çalışıyor. İçeri girip 5 dakika içeride kalıyorlar. Önce yukarıdaki birkaç daireyi zorluyorlar. Evde olanlar beni arayıp birisinin kapıyı zorladığını söylediler. Daha sonra aşağıya iniyorlar, önce bir tane bisikleti alıp gidiyor. Diğer bisikleti alma kayıtları daha çıkmadı polis ekiplerine verdiğimiz için. Görüntüde götürdükleri bisikleti alan kişi 16 bin liraya aldı. Katlanabilir bisiklet ise 20 bin lira değerinde. Üçüncü bisiklet ise 12 bin lira. Toplamda 48 bin lira zararımız var. Gündüz vakti buradan kartla kapıyı açıyor bu kadar tahmin etmezdim' dedi.