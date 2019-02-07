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Kartal'da bina çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binaya ilişkin 'Yaralı kurtarılan vatandaşlarımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu. 2 vatandaşımızdan 3'ü yoğun bakımda. Diğerlerinin şu an için genel durumları iyi' dedi.

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Vali Yerlikaya, Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 23.00'teki son açıklamalarından sonra son 3 saat içerisinde 6 kişinin enkazdan çıkarıldığını anlatarak, "Bunlardan 5'i yaralı olarak kurtarıldı, şükürler olsun. Ama maalesef bir vatandaşımız da ölü olarak oradan çıkarıldı." diye konuştu.

Yaralı olarak kurtarılan 5 kişiden birinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu yaralılarımız, Bahriye Aktar (75) yoğun bakımda. Tayyip Mahmut Alemdar (9), genel durumu iyi. Ali Alemdar (75), genel durumu iyi. Hüsniye Yaman (59) genel durumu iyi. Leyla Yaman (63), genel durumu iyi. Ölü olarak enkazdan çıkardığımız vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, yaralıların tamamının tedavilerinin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü kaydetti.

Yıkılan binanın sağ tarafındaki 10 katlı Yunus Apartmanında da risk bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"O binanın bodrumuna sayın bakanlarımızla birlikte girdik. O binanın bodrumundaki kolonlar, temellerde maalesef patlamalar var. Hemen yapılan enkaz arama kurtarma çalışmalarındaki görevli olan kardeşlerimizin ve çevre sakinlerinin sıkıntıya uğramaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız lazer yöntemiyle o binanın anlık hareketini izlemeye başladı. Dolayısıyla sadece bundan iki saat önce çalışmalara 5 dakika ara verildi. Dolayısıyla o binanın hareketi, çalışmanın güven ortamında yapılması ve çevreye zararlı bir durum aksettirmemesi için devamlı takip ediyoruz.

Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat eden 3 vatandaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, şehrimize ve Kartal ilçemize başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük ama yaralı kurtarılan 12 vatandaşımız ki bunlardan 3 tanesi yoğun bakımda. Diğerlerinin şu an için genel durumları iyi. "

- "TAHLİYE EDİLEN ÇEVREDEKİ BİNA SAYISI 7 OLDU"

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta meydana gelen Yeşilyurt apartmanının çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen çevredeki bina sayısının 7 olduğunu vurgulanan açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğünden saat 02.00 itibarıyla alınan verilere göre, saat 23.00'ten bu yana arama kurtarma çalışmalarında yaralı kurtarılan vatandaşlarımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların Ayşe Alemdar (45) ve Yıldız Gündoğdu (33) olduklarının tespit edildiği belirtilerek, hayatını kaybeden diğer vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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