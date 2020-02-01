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Kartal'da çöken bina: Yeni daireler sahiplerine teslim edildi

KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çevresinde olan ve riskli bulunarak yıkılan 7 binanın yerine yenileri inşa edildi. Ev sahipleri tamamlanan dairelerinin anahtarlarını teslim aldı.

DHA01.02.2020  10:00 - Güncelleme: 01.02.2020  10:00

Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı geçtiğimiz yıl Şubat ayında çökmüş, içinde bulunan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı çevrede risk taşıyan binaların ise tahliye ve yıkımına karar verilmişti. Yıkılan 7 binanın yerine TOKİ tarafından hazırlanan imar planı kapsamında yeni yapılar inşa edildi. Yapımı tamamlanan toplam 105 daire, sahiplerine teslim edildi.

"BİR SENEDE DAİRELERİMİZİ TESLİM ETTİLER"

Dairesinin anahtarını teslim alan bir apartman sakini, "Burada 5 çocuğum, eşim ve ben 7 kişi yaşayacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hemen hemen bir sene oldu bu olay üstünden geçeli. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Geldi, burada dairelerimizi bir senede teslim edeceğini söylemişti. Ve bir senede dairelerimizi teslim ettiler" dedi.

Aynı apartman sakini,"Zaten depreme dayanıklı binaların ne kadar önemli olduğunu işte görüyorsunuz. Elazığ'da deprem geldi orada da vatandaşlarımızı kaybettik. Onlara da Allah rahmet eylesin. Burada ölen kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Bakanlığımız bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Anahtarımızı aldık, işte eksiklerimizi yapıyoruz. Kısmet olursa bir hafta 10 gün içinde taşınacağız. Aslında sıkıntılarımız ufak tefek sıkıntılar. Fakat yüklenici firmanın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip biz de hemen taşınmak istiyoruz" diye konuştu.

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