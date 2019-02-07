Kartal’da çöken binada ölen ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokakta bugün saat 15.59 da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: “Enkazdan şu ana kadar 7’si ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 3 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor” denildi.

Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)

5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)

9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:

1- Ayşe Alemdar (45 yaşında)

2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)

3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor