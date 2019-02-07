İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2217
  • 5,9453
  • 218.743
  • 102.584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kartal’da çöken binada ölen ve yaralıların kimlikleri belli oldu

İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan 3 ölü ve 12 yaralının kimliğini kamuoyu ile paylaştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokakta bugün saat 15.59 da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.
 
İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: “Enkazdan şu ana kadar 7’si ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 3 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor” denildi.
 
Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;
 
  1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
  2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
  3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
  4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)
  5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
  6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
  7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
  8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
  9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
  10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
  11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
  12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
 
Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:
 
  1-  Ayşe Alemdar (45 yaşında)
  2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)
  3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Rusya´dan kıtalararası balistik füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı yükseldi

Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı yükseldi

ABD'den BMGK adımına engel

ABD'den BMGK adımına engel

Gıda terörüne neşter geliyor

Gıda terörüne neşter geliyor

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı

Trump Dünya Bankası Başkan adayını açıkladı

Trump Dünya Bankası Başkan adayını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya´yı ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya´yı ziyaret etti

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 7 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 7 katlı bir bina çöktü

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019