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Kartal'da duraktaki yolculara çarpan özel halk otobüsü sürücüsü gözaltına alındı

Kartal'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

AA04.02.2020  12:37 - Güncelleme: 04.02.2020  12:37

Alınan bilgiye göre, Memdüh P, idaresindeki 34 DR 4319 plakalı özel halk otobüsü, Kartal Sahil Yolu'nda durağa yanaşırken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyenlere çarptı.

Durakta bekleyen 3 kişiye çarptıktan sonra kaldırımdaki bir ağaca çarparak durabilen otobüsteki 2 yolcu da yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan üçünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Özel halk otobüsü şoförü Memdüh P, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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