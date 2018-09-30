Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde, saksıya ekili vaziyette 9 Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Bunlarla ilgili olarak E.D (26), M.P (43), N.P (39) ve R.D (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.